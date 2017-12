Animali maltrattati nella Bassa Friulana: scatta il sequestro

BASSA FRIULANA – Animali tenuti in condizioni precarie, senza la dovuta attenzione e senza uno spazio adeguato per muoversi. Per questo è scattato il sequestro. E’ successo in un comune della Bassa Friulana, come anticipa l’edizione on line del Il Gazzettino.

Tra gli animali ‘salvati’, un pony trovato in pessime condizioni di salute, impossibilitato a muoversi a causa degli zoccoli ricurvi (come si vede chiaramente dalla foto). Trovati anche 13 cani, due dei quali cuccioli, stipati in spazi angusti e per questo affidati a un canile.

Tutto è nato dalla segnalazioni giunte all'azienda sanitaria 2 da parte dei cittadini, che hanno portato all’intervento del Nucleo operativo per l'attività di vigilanza ambientale dei carabinieri forestali del Friuli Venezia Giulia. Dopo il sopralluogo effettuato nei giorni scorsi, è scattato subito il sequestro degli animali.