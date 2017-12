In pensione dopo 43 anni di lavoro: Honsell saluta Daniele Romanello

UDINE - «Dopo 43 anni di lavoro e dopo quasi 30 di direzione nella municipalizzata del Comune, Daniele Romanello va in pensione. Voglio dunque ringraziarlo personalmente per come ha guidato con grandissima professionalità e innovazione l'azienda e la formazione di tantissimi suoi dipendenti». Così il sindaco di Udine, Furio Honsell ha voluto salutare l'ingegner Daniele Romaello, direttore generale di Amga, la partecipata del Comune per la gestione di acqua, luce e gas e fino ad ora direttore dell'Illuminazione Pubblica e Servizi in AcegasApsAmga.



«Una fusione – tiene a precisare il sindaco – che ha portato molti utili nelle casse comunali, visto che il Comune detiene 44 milioni di azioni che prima valevano 1,7 euro l'una mentre, dopo la fusione, ora ne valgono 3,04. Un aumento del valore della partecipazione azionale che non può che renderci orgogliosi del lavoro fatto».