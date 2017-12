Che tempo farà martedì 26 dicembre? Ve lo dice l'Osmer Fvg

FVG - Peggiora il tempo sul Friuli Venezia Giulia. L'Osmer Fvg, per la giornata di Santo Stefano, prevede, sulle zone montane più interne della Carnia e del Tarvisiano nuvoloso, sulle altre zone coperto con foschie.



Probabili precipitazioni sparse in genere deboli a ovest, moderate e solo localmente abbondanti a est; neve oltre i 600-800 metri circa. Non è del tutto escluso che in concomitanza con le prime deboli precipitazioni, nella notte sulle zone più interne possa formarsi al suolo una patina ghiacciata, seppure per breve tempo, specie nelle Valli del Natisone, del Torre e alto Carso.