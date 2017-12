Scontro tra Rodeano a Carpacco: auto finisce ruote all'aria

DIGNANO - Spettacolare incidente la sera di Natale sulla strada provinciale 62, che collega Rodeano a Carpacco. A scontrarsi sono state due auto, una delle quali è finita ruote all'aria in un campo. Fortunatamente le persone che si trovavano alla guida dei due mezzi non sono rimaste ferite in modo grave.



Sul posto sono intervenuti il personale del 118, i Vigili del Fuoco e i carabinieri. Questi ultimi, che si sono occupati dei rilievi, dovranno ricostruire la dinamica dell'incidente.