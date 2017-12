Paluzza, turista muore la vigilia di Natale per un malore

UDINE – E’ stato colto da un malore alla vigilia di Natale ed è morto. Il fatto è accaduto in una casa vacanze di Paluzza. Come specifica il Gazzettino, la vittima è un 56enne originario di Venezia ma residente a Padova, Lucio Malfè.

L’uomo aveva raggiunto il Friuli per trascorrere qualche giorno di relax quando attorno all’ora di pranzo si è accasciato a terra ed ha perso conoscenza. Inutili i soccorsi del personale del 118, che ha cercato di rianimarlo: per il 56enne non c’è stato nulla da fare.

Il giorno di Natale, nel complesso, sono state una decina le chiamate al centralino del 118 per persone che hanno esagerato con il cibo e che si sono sentite male.