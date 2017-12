Che tempo farà mercoledì 27 dicembre? Ve lo dice l'Osmer Fvg

FVG - L'Osmer Fvg, per la giornata del 27 dicembre, prevede cielo coperto con precipitazioni moderate e sparse e neve oltre i 600-800 metri sulle Alpi, 800-1.000 metri sulle Prealpi.



Dal pomeriggio precipitazioni intense sui monti e in pianura, molto intense sulle Prealpi Giulie, più moderate sulla costa, con quota neve in temporaneo rialzo a 800-1.000 metri sulle Alpi, 1.000-1.300 metri sulle Prealpi. In serata neve abbondante sul Tarvisiano.



Nella notte precipitazioni moderate con quota neve a 500 metri circa. Sulla costa e in quota soffierà vento da sud da sostenuto a forte specie verso sera. Possibili mareggiate in serata.