In arrivo l’attesissimo magic show 'Gran Galà della Magia'

UDINE - Quale miglior occasione per il pubblico dei più piccoli per sognare a occhi aperti durante le vacanze di Natale, incantati da un’irresistibile spettacolo di arte magica? Giovedì 28 dicembre alle 20.45 al Teatro Palamostre è in programma l’imperdibile appuntamento clou di Ovunqu(è)Natale 2017 ovvero il 'Gran Galà della Magia'.



Il magic show più atteso dell’anno torna con un’inedita carrellata dei più spettacolari numeri di illusionismo e prestigiazione di livello nazionale ed internazionale, innovativi e nel contempo rispettosi della più antica tradizione magica, intrecciata con esilaranti divagazioni cabarettistiche. Un evento immancabile, realizzato a cura di Free Time Show Agency di Udine, che affascina e tiene col fiato sospeso grandi e piccoli spettatori. Sul palco, tra gli altri, il mago di fama internazionale Sergio Starman, recentemente apparso a 'Tu Si Que Vales', Nicola Calore, autore dei più creativi e innovativi trucchi di magia in Italia, Luca Chiarvesio, campione mondiale di Lower (calcio free style challenge 2016), l’illusionista Jean Stell, autentico istrione della magia senza parole, il magic clown Stracciatella (alias Fabrizio Domanismetto) e il mimo prestigiatore Federico. Conduce la serata il giornalista Daniele Paroni.



Nel foyer un intrattenimento di ‘close up’ e micromagia lascerà grandi e bambini a bocca aperta prima dello spettacolo. Non mancheranno infine tante altre sorprese, che verranno svelate nel corso di una divertente serata, per chiudere l’anno in bellezza, assortendo stupore e risate. L’evento è ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.