Diramata un'allerta meteo dalla Pc per mercoledì 27 dicembre

FVG – La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo per la giornata di mercoledì 27 dicembre. La causa è un marcato fronte atlantico che passerà sulla regione tra mercoledì e giovedì, formando una depressione sull'alto Adriatico.

Il bollettino della Pc regionale, per mercoledì, prevede precipitazioni diffuse, da abbondanti a intense, più consistenti sulle Prealpi Giulie e dal pomeriggio. Possibili rovesci temporaleschi. Quota neve al mattino a 600-800 metri sulle Alpi, 800-1.000 metri sulle Prealpi. Dal pomeriggio, con la fase più intensa della perturbazione, 700-1.000 metri sulle Alpi, 1.000-1.200 metri sulle Prealpi; dalla tarda sera quota neve in calo. Soffierà Scirocco da sostenuto temporaneamente forte, nel pomeriggio-sera, sulla costa. Per giovedì residue precipitazioni moderate con neve oltre i 500 metri circa. Soffierà Bora moderata sulla costa.



Una situazione che potrebbero creare situazioni di crisi nella rete idrografica minore di drenaggio urbano, con locali fenomeni di instabilità dei pendii e possibili interruzioni della viabilità. Per la Protezione Civile ci potrebbero essere dei problemi legati al vento e alla neve. Non sono esclusi possibili fenomeni di acqua alta e mareggiate sulla zona costiera.