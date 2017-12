Civici musei di Udine: continua il ricco programma di mostre temporanee

UDINE - Riflettori puntati sui Civici Musei di Udine che anche a gennaio propongono un ricco programma di mostre temporanee da visitare, che spazia dalla grande fotografia all’illustrazione, dall’archeologia all’arte moderna, per arrivare all’arte della scrittura.

Fotografia

Udine ospita anche quest’anno la rassegna dedicata a Oasis Photocontest, il più importante dei concorsi italiani di fotografia naturalistica e uno dei maggiori a livello europeo. Allestita per la prima volta nella nuova sede del Museo Friulano di Storia Naturale, la mostra, composta da una sessantina di immagini stampate in grande formato, sarà visitabile gratuitamente fino al 14 gennaio 2018. Sempre fino al 14 gennaio, le due mostre Donne & Fotografia, alla Chiesa di San Francesco e Oltre le porte di Ulderica Da Pozzo, alle Gallerie del Progetto di Palazzo Morpurgo, offrono uno stimolante percorso per immagini fra le pieghe della storia: quella del mezzo fotografico e quella della città di Udine. Nella prima mostra si racconta un secolo di fotografia al femminile, con una selezione di 160 scatti per 160 autrici internazionali come Tina Modotti e Annie Leibovitz, nella seconda si legge la recente storia dell’ex ospedale psichiatrico di Sant’Osvaldo, filtrato dall’occhio della friulana Ulderica Da Pozzo.

Oasis Photocontest: aperto da lunedì a domenica

Donne & Fotografia: aperto da martedì a domenica.

Oltre le porte: aperto da venerdì a domenica.

Archeologia

Si parla sempre di donne, ma questa volta con un salto indietro di 40.000 anni, nella mostra Donne, madri, dee: linguaggi e metafore universali nell’arte preistorica, allestita al Museo Archeologico di Udine fino all’11 febbraio 2018. L’evoluzione della rappresentazione della figura femminile, in questa esposizione, si può non solo vedere grazie ai rarissimi reperti, bensì anche toccare: l’allestimento multisensoriale propone infatti percorsi tattili bi-tridimensionali. Aperto da martedì a domenica.

Propaganda e Grande Guerra

Il 2017 ricorre il centenario di Caporetto ed è l’occasione per riflettere su un particolare aspetto del primo conflitto mondiale: la propaganda, una guerra realizzata a suon di proclami, volta a ristabilire la fiducia nelle truppe impegnate al fronte. Per la prima volta si possono ammirare al Castello di Udine, fino al 7 gennaio 2018, i rari esemplari di riviste d’epoca del fondo Luxardo: la mostra L’offensiva di carta. La Grande Guerra illustrata, dalla collezione Luxardo al fumetto contemporaneo si completa con installazioni multimediali che mixano affreschi, fumetto e musica. È un’esposizione su fatti di 100 anni fa, eppure estremamente attuale per tematica e allestimento. Aperto da martedì a domenica.

Pittura tra Otto e Novecento

Al piano terra di Casa Cavazzini è presente fino al 25 febbraio 2018 Il fascino del reale. Dipinti fra Otto e Novecento dalle collezioni del museo, un nuovo allestimento delle collezioni dedicato alla pittura del vero così come essa si è sviluppata, a livello nazionale e locale, tra Otto e Novecento. La mostra si articola attorno al focus dedicato al pittore Giovanni Napoleone Pellis: in particolare il pubblico ha l’occasione di ammirare il dipinto dal titolo Il viatico in montagna, nuovamente esposto dopo un recente restauro. Aperto da martedì a domenica.

Arte della scrittura

La collezione di macchine da scrivere del meccanografo Aldo Dri offre lo spunto per la mostra Batti un tasto… Quando scrivere a macchina era un’arte, al Museo Etnografico del Friuli fino all’11 febbraio 2018. Un’esposizione per comprendere la rivoluzione che nel secolo scorso si è operata nel mondo dello scrivere, quando si usavano strumenti meccanici, poi sostituiti dalla nuova era dei computer, che a fronte di indubbie potenzialità, ha annullato conoscenze tecniche, abilità manuali, professionalità. La mostra si arricchisce dal 14 gennaio con quattro incontri domenicali sul tema della scrittura meccanica. Aperto da martedì a domenica.

Info: www.civicimuseiudine.it | Facebook | Instagram | Youtube | Pinterest |