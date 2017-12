FUSINE - Nella conca del Mangart il 30 dicembre (ritrovo alle 19, alle capanna Edelweiss, al lago inferiore di Fusine) è in programma una ciaspolata lungo l’anello dei due laghetti alpini in notturna con la luna quasi piena che si specchia nel cielo stellato capovolto. Il percorso, dalle durata di 3 ore circa e adatto a tutti (il dislivello è di 100 metri, altitudine massima 1100 metri), dai 10 anni in su.

