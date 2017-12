‘Friulano in spot’: sul podio ‘My secret place’ che racconta le meraviglie del Fvg

BUTTRIO - Si chiama ‘My secret place’ ed è il vincitore del concorso internazionale di cortometraggi ‘Friulano in spot’, indetto, con il patrocinio dell’Ersa, con il sostegno del Comune e Pro Loco di Buttrio e la collaborazione del Cec di Udine.

Il concorso e la giuria

La premiazione si è svolta a Buttrio, nella splendida cornice di Villa di Toppo-Florio, nell’ambito della presentazione della Guida ‘Vinibuoni d’Italia 2018’. La giuria di qualità, avvalorata dalla prestigiosa collaborazione di Dante Spinotti, direttore della fotografia e premio Oscar a Hollywood, era composta da esperti del settore e da rappresentanti delle istituzioni, che hanno valutato una quindicina di opere, selezionandone tre. L’obiettivo del concorso era quello di promuovere e valorizzare, in un video di un minuto, l’eccellenza del territorio del Friuli Venezia Giulia attraverso le sue bellezze naturalistiche e le sue peculiarità enogastronomiche, per una presentazione, a scopo turistico, della spettacolare varietà della regione, in occasione delle varie esposizioni internazionali del settore.

Il cortometraggio

Il video, girato in autunno in diverse e suggestive località della regione Friuli Venezia Giulia da Giorgio Cantoni, Gianpaolo Scognamiglio e Roberto Gariup, accompagna lo spettatore nella magia dei luoghi, raccontati da Federica e Andrea, due ragazzi a cui piace vivere il tempo libero all’aria aperta, magari praticando qualche attività sportiva inusuale. Ed è proprio a persone come loro che si rivolge il cortometraggio. Dei ‘turisti per caso’, che non amano i ritrovi troppo affollati e il rumore inutile, il fast food e le bibite colorate, e appena possono, si liberano dalle occupazioni di ogni giorno, e partono verso il nostro posto segreto: un tesoro nascosto, eppure a disposizione, facilmente raggiungibile dalle città del nord Italia e centro Europa, e a breve distanza da centri di attrazione turistica fin troppo famosi.

My Secret Place from bepo pandolo candalostie on Vimeo.