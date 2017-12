Ecco ‘bike&beer’: la birra ora è nell'officina delle biciclette

UDINE – Di certo qualcosa del genere, in città, mancava. Esiste già in alcune località italiane e in qualche capitale europea. Si tratta di ‘bike&beer’, l’accoppiata che unisce la passione per la bicicletta a quella per la birra. A portare questa formula a Udine è stato Andrea Rossi, che nel suo negozio nonchè officina per biciclette, ha dedicato uno spazio alla vendita della bevanda preferita dagli amanti delle due ruote, la birra (per la gran parte di produzione artigianale).

Ovviamente la particolarità del progetto sta nel fatto che non si tratta di marche commerciali, nel senso che le etichette di birra che il negozio di via Tiberio Deciani propone non si trovano sugli scaffali dei supermercati. Si tratta, ad esempio, della tedesca Riegele Augustus Weizen doppelbock, della scozzese Pere Noel, della Cimbra, della belga Gouden Carolus Christmas? e di molte altre. Non si tratta di un bar, ma di un punto di ristoro per i ciclisti dove poter trovare una 'bionda' o una 'rossa' da sorseggiare prima di riprendere il viaggio.

Un progetto nel quale Andrea Rossi crede molto, anche per offrire un nuovo servizio ai suoi clienti ciclisti e vespisti (il negozio è anche punto vendita autorizzato dei ricambi Piaggio). Anche se Natale è passato, se siete alla ricerca di un regalo originale per questo periodo di festa, o se siete amanti di birra ‘particolare’, perché non provare la ‘bike&beer’ proposta dal punto vendita ‘Cicli Marino Rossi’? Se la assaggiate, fateci sapere com’è…Prosit!