Capodanno in piazza: gli orari e i programmi

FVG - Non solo i quattro capoluoghi di provincia si apprestano a salutare il nuovo anno. Saranno infatti molte le manifestazioni a portare musica e divertimento per tutti nei cuori di città piccole e grandi.

UDINE E PROVINCIA

Capodanno in piazza a Udine

Musica, ballo, divertimento e l’immancabile spettacolo pirotecnico dal colle del castello. Sono questi gli ingredienti miscelati con sapienza dall’ufficio Turismo del Comune per la grande festa di Capodanno in programma in piazza Primo Maggio. I festeggiamenti per la notte di San Silvestro inizieranno già alle 22 con la musica e l’animazione che accompagnerà il pubblico per tutta la serata verso il conto alla rovescia per il 2017. Dalle 23 musica dal vivo, con successi musicali pop, rock, disco e revival anni 70, 80, 90 e fino ai generi attuali, per un coinvolgimento musicale e di animazione totale rivolto a tutti i target di pubblico. A un quarto d’ora dalla mezzanotte sul palco allestito in Giardin Grande salirà il sindaco di Udine, insieme con il vicesindaco, per i tradizionali auguri alla città. Un maxi orologio proiettato sullo sfondo del palco scandirà il countdown verso l'anno nuovo, fino all’immancabile brindisi di mezzanotte. Come da tradizione il nuovo anno sarà salutato dai fuochi d’artificio sparati dal colle del castello. Lo spettacolo pirotecnico gratuito è offerto dal Comune. La serata in piazza continuerà poi con un non stop di animazione musicale fino a notte fonda per far scatenare il pubblico sulle note dei più famosi e coinvolgenti successi musicali di tutti i tempi.

Capodanno in piazza a Gemona

In piazza del Ferro a Gemona del Friuli è in arrivo una festa di capodanno con musica dal vivo (Dancemania) e dj set (Gravy e Yuma) che a partire dalle ore 20.30 di domenica 31 dicembre si protrarrà poi sino a tarda notte, trasmessa in diretta da Radio Studio Nord. Non mancheranno ovviamente i chioschi e tutto ciò che rende un evento del genere a misura di famiglia. Pensando anzi alla sicurezza dei partecipanti, è stato pure predisposto un servizio gratuito di bus navetta che collegherà anche le località limitrofe e per la precisione Osoppo, Rivoli, Majano, Casasola, Buja, Tarcento, Magnano in Riviera, Artegna. I relativi orari sono pubblicati sul sito. All'una - e non a mezzanotte - è previsto il grande spettacolo pirotecnico. E siccome nemmeno a Natale ci dimentichiamo di chi ha più bisogno di aiuto, è stato deciso dagli organizzatori che l'intero ricavato della serata verrà devoluto all'associazione 'Un Mondo a colori per Davide'.

Capodanno in piazza a Lignano

Soprese a Lignano Sabbiadoro per chi è alla ricerca di idee per trascorrere l’ultimo dell’anno: nella località friulana la notte di capodanno sarà all’insegna della comicità e del divertimento. L’appuntamento con il noto cabarettista Giovanni Cacioppo, comico amatissimo dal pubblico grazie alla sua partecipazione alle trasmissioni Zelig e Colorado, è per le 22 in Piazza Fontana con ingresso libero. Maggiori info, qui.

Capodanno in piazza a Forni di Sopra

Divertimento assicurato per festeggiare assieme l'arrivo del Nuovo Anno, a Forni di Sopra, dalle 22, in piazza Centrale, è infatti in programma musica con Luca Clerici DJ e DJ White, e la festa non finisce qui. «Dopo la Piazza lo Zwar impazza" festa a oltranza allo Zwar Bar e "Music all night long" al Dolomiti Ski Bar.

Capodanno in piazza ad Aiello del Friuli

Il Comune di Aiello del Friuli in collaborazione le associazioni locali e le attività produttive presenta ‘Aspettando il Capodanno assieme…’, in piazza Roma (sot dal San Zuan), dalle 23, si brinderà assieme al nuovo anno.

Capodanno in piazza a Tolmezzo

Tolmezzo festeggia il Capodanno sotto al tendone, dalle 21, intrattenimento musicale in via Forame con la diretta di Radio Studio Nord.

Capodanno in piazza a Cervignano del Friuli

Domenica 31 dicembre, dalle 23, a Cervignano del Friuli, va in scena Capodanno insieme, appuntamento in piazzale del Porto con musica, chioschi e «fuochi» sull’acqua, a cura di Pro Loco Cervignano.

Capodanno in piazza Grande a Palmanova

A Palmanova dalle 22 (fino alle 2) musica e animazione con i deejay di Radio Company. A mezzanotte brindisi e fuochi d'artificio. Info, qui.

Capodanno in piazza a Tarvisio

A Tarvisio, in piazza Unità d'Italia, l’amministrazione comunale festeggerà l’arrivo del nuovo anno con intrattenimento musicale e spettacolo pirotecnico. Tutto a partire dalle 22. Per maggiori dettagli, qui.

TRIESTE

Capodanno in piazza a Trieste

Piazza Unità d'Italia transennata ma con accesso gratuito e libero (fino al suo riempimento), garantito però solo a chi non abbia con sè botti, bottiglie di vetro, bastoni per selfie e oggetti simili. E' il Capodanno organizzato dal Comune di Trieste, che prevede anche almeno tre ore (dalle 21.30) di musica da discoteca e animazione secondo una formula già sperimentata, con il tradizionale spettacolo pirotecnico dal vicino Molo Audace allo scoccare della mezzanotte. Maggiori info, qui.

PORDENONE E PROVINCIA

Capodanno in piazza a Pordenone

Sarà un capodanno all’insegna dello storico gruppo degli Imagination quello di Pordenone, organizzato dall'amministrazione comunale, da passare in piazza XX Settembre aspettando i fuochi d'artificio di mezzanotte. A scaldare l’atmosfera a partire dalle 22 ci penserà il dj set di Lino Lodi presentato da Igor Pezzi, e poi (23.30) il palco sarà tutto per Leee John. Maggiori dettagli, qui.

Capodanno a Sacile

Ad animare la Notte di San Silvestro in Piazza del Popolo, a Sacile, a partire dalle 22, saranno Shake The RockFather rock 'n' roll dj e la All Bacino rock ’n 'roll band. Si inizia con la migliore musica d’oltreoceano e non solo dagli anni 50’S to 70’S, a seguire il concerto con i successi Rock n Roll degli anni '50 e dei primi anni '60, insieme per salutare il Vecchio e il Nuovo Anno festeggiando con tanti Amici e i migliori propositi. Un mega brindisi di mezzanotte con spumante e panettone, darà il via ad una grande Festa tutta da ballare, immersi nelle intramontabili atmosfere anni '50s e '60s . Un avvincente e vivacissimo Show di altissimo livello e in pieno stile Old School con musicisti d’eccellenza che hanno fatto del Vintage il loro stile di vita. Jack Mazzuccato Frontman lead singing & rhythm guitar Alex Marozzi Lead Guitar «Benny» Frizziero Drums Ennio Favaretto Double Bass Patty Allegretto «Colonnello» Cori. Info www.visitsacile.it

GORIZIA E PROVINCIA

Capodanno in piazza a Gorizia

Sarà un fine anno strepitoso quello di Gorizia, all’insegna della buona musica, dei balli in piazza e con uno spettacolo pirotecnico eccezionale della durata di 25 minuti. In programma il tradizionale spettacolo pirotecnico allo scoccare della mezzanotte. Ma la festa in Piazza Vittoria inizierà già alle 21 con tanta musica per tutti i gusti. Radio Company, con i suoi migliori dj, condurrà la serata dal palco: si alterneranno Stefano Ferrari, Laura Agostino e Harry Morry, con la sua trentennale esperienza, che chiuderà la serata. Maggiori info, qui.

Grado

Il 31 dicembre, dalle 22, sarà festa grande anche a Grado, in piazza Marin, con la magnifica festa di fine anno con l'Ostetrika Gamberini in concerto e dj set.

Monfalcone

Il Capodanno di Monfalcone prenderà il via alle 22 (fino alle 3), in piazza della Repubblica (al palatenda del natale Monfalconese 2017), con dj Zippo. Info, qui.

AUSTRIA

Capodanno in piazza a Villach

Musica, intrattenimento, gastronomia tipica e un divertente programma per bambini, per godersi le ultime ore dell'anno 2017 nel centro storico di Villach e festeggiare l’arrivo del 2018 con le persone care. Maggiori info, qui.