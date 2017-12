I ponti 'in programma' nel 2018? Ecco le giornate di cui poter approfittare

FVG - Il 2017 che si è appena concluso ci ha ‘abituati bene’. Infatti mancati i ponti che hanno consentito a molti di prendersi un giorno di riposo in più e che hanno consentito ai più fortunati di salire sull’aereo, il treno o l’auto per andare alla scoperta di nuove città. Del nuovo anno, però, non potremo dire altrettanto! Benché il 2018 sia cominciato con il ‘piede giusto’, di lunedì, facendo ‘guadagnare’ una giornata di stop, non proseguirà altrettanto bene: già il 6 del mese, il giorno dell’Epifania, è un sabato.

Ponti e feste 2018

Ma non c’è nulla da demoralizzarsi. Chi è alla continua ricerca di qualche giorno extra per fuggire dalla quotidianità o chi semplicemente vuole riposare un po’, non resterà deluso, almeno non del tutto. Lasciando da parte Pasqua (quest’anno il primo aprile) e Pasquetta (il 2) che come è ovvio cadranno, rispettivamente, di domenica e lunedì; e non considerando, allo stesso modo, i primi giorni di gennaio, di cui abbiamo parlato, dovremo attendere fino al 25 aprile, un mercoledì, per uno stop (anche piuttosto lungo, per chi potrà approfittarne). Non va male nemmeno il primo maggio. La festa dei lavoratori, infatti, cadrà di martedì. Meno ‘fortunato’ il 2 giugno, la Festa della Repubblica quest’anno, infatti, sarà di sabato. Dunque, zero ponti a disposizione. Facendo un balzo in avanti arriviamo fino al 15 agosto, Ferragosto, nel 2018, di mercoledì. Ancora possibilità di uno stop a Ognissanti, il primo novembre, che sarà un giovedì. Chi invece contava sull’8 dicembre, resterà deluso, perché il giorno l’Immacolata Concezione sarà un sabato. Non male invece la fine dell’anno con Natale e Santo Stefano che si festeggeranno rispettivamente di martedì e mercoledì e San Silvestro, il 31 dicembre, di lunedì.

In sintesi

lunedì, 1 gennaio 2018, Capodanno

sabato, 6 gennaio, Epifania

mercoledì, 25 aprile, Festa della Liberazione

martedì, 1 maggio, Festa dei Lavoratori

sabato, 2 giugno, Festa della Repubblica

mercoledì, 15 agosto, Ferragosto

giovedì, 1 novembre, Ognissanti

sabato, 8 dicembre, Immacolata Concezione

martedì, 25 dicembre, Natale 2018

mercoledì, 26 dicembre, Santo Stefano

lunedì, 31 dicembre, San Silvestro.