Gli eventi in programma giovedì 28 dicembre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 28 dicembre, a Udine e provincia, eccoli.

The Mechanical Tales

Riapre eccezionalmente in occasione delle feste il bar al primo piano del Visionario: ad accompagnarci verso il nuovo anno una serie di imperdibili concerti live! Si comincia domani giovedì 28 dicembre alle 20.30 con i The Mechanical Tales. Il concerto sarà a ingresso libero. Per maggiori informazioni consultare il sito www.visionario.info o la pagina Facebook.

Microfestival: appuntamento a Comeglians con ‘Lengàs dai frus di sera’

Il tour di Microfestival non si ferma. Prossima tappa, Comeglians. L’appuntamento è fissato per le 20.30 del 28 dicembre, alla sala L’Alpina. Tutte info, qui.

Ravascletto: Natale con i ‘Krumer’ della Valle dei Mòcheni

Delle caratteristiche peculiari della lingua mòchena e delle azioni culturali svolte dall’Istituto culturale ‘Bersntoler Kulturinstitut’ di Palù del Fersina, si parlerà giovedì 28 dicembre, nel corso della conferenza che gli studiosi Claudia Marchesoni e Leo Toller proporranno alle 18 nella chiesa di Santo Spirito, a Ravscletto. Maggiori info, qui.

In arrivo l’attesissimo magic show 'Gran Galà della Magia'

Giovedì 28 dicembre alle 20.45 al Teatro Palamostre è in programma l’imperdibile appuntamento clou di Ovunqu(è)Natale 2017. Tutte le info, qui.

Una famiglia in affitto. Incredibile a dirsi...

Eppure è quanto Fredo realizzerà per Grazia, in uno spettacolo esilarante che però fa anche pensare. La Compagnia Teatrale ‘La Pipinate’ di Sclaunicco porterà sul palcoscenico del Teatro Comunale ‘Adelaide Ristori’ di Cividale la divertente commedia in tre atti di Giuseppina Cattaneo ‘Une famee in afit’, per la regia di Pino Serafini. Lo spettacolo andrà in scena giovedì 28 dicembre, alle 21. Ingresso libero.