La Gsa è pronta a giocarsela contro la capolista Trieste

UDINE - In una inedita (almeno per il basket udinese) conferenza stampa pre-match del mercoledì sera, il coach della Gsa Udine Lino Lardo ha riassunto le sue sensazioni prima dell'importante derby di venerdì sera (ore 20.30) con l'Alma Trieste. «In questo momento Trieste ci è superiore, ma sono positivo perché vedo che i miei giocatori stanno facendo bene in campionato e sono sicuro che contro i giuliani, a testa alta e con coraggio, ce la giocheremo!», ha sostenuto Lardo. Il piano partita anche con l'Alma è quello di altre precedenti occasioni: «Dobbiamo arginare la loro forza offensiva, costringendoli a giocare male e gestire bene i nostri attacchi senza concedere loro contropiedi o tiri facili». Qualcuno gli fa notare che talvolta la squadra non riesce a gestire le situazioni del match in cui si trova in vantaggio ed il coach dei friulani, riconoscendo la correttezza dell'osservazione, risponde che «è una cosa sulla quale stiamo lavorando ogni giorno e discende anche dal fatto che Veideman è un giocatore cui piace attaccare, è una sua caratteristica».



Recuperato, con ogni cautela del caso visto il delicato infortunio, Pinton, Diop potrebbe essere un'arma importante con Trieste, benché nelle ultime esibizioni non sia stato molto brillante: «Diop deve crescere con io tempi giusti, è normale avere alti e bassi in un campionato tosto come l'A2. Ricordiamo, inoltre, che la mattina deve andare, giustamente, a scuola e così può allenarsi solamente una volta al giorno insieme ai compagni». Si finisce con qualche gustoso aneddoto legato al passato: «A Trieste è legato il ricordo del mio debutto in serie A1, nell«82, con la maglia di Torino l'affrontammo in casa. Dalmasson? Lo conosco e lo stimo, è stato anche il mio allenatore, con Franco Ciani come vice, quando, a fine carriera, vestii per un periodo la maglia di Vicenza. Sono contento che stia raccogliendo ora le soddisfazioni di una lunga carriera».

A fine conferenza stampa, interviene anche il g.m. Micalich per dare qualche informazione di servizio: «I cancelli del Carnera sanno aperti dalle ore 19, le casse saranno attive unicamente per il ritiro degli accrediti, non per i biglietti essendo questi da tempo esauriti. L'invito già fatto è quello di divertirsi con coscienza e in modo corretto, anche perché sarà in funzione il nuovissimo impianto di video sorveglianza che rileverà sugli spalti e in campo qualsiasi infrazione». Ricordiamo che, per chi non è riuscito ad accaparrarsi il biglietto, la partita sarà trasmessa in diretta sulle frequenze di Sportitalia.