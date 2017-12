Saranno coperte le svastiche e le croci celtiche nella sede di Cas'Aupa

UDINE – Saranno coperte le svastiche e le croci celtiche apparse all’esterno della sede di Cas’Aupa. Per farlo, però, sarà organizzato un vero e proprio evento, dando spazio alla creatività del writer Enrico Carne. L’appuntamento è per sabato 30 dicembre a partire dalle 12.30.

«Il 30 Dicembre ci troviamo per riappropriarci di questi spazi grazie al lavoro speciale che Enrico Carne svelerà durante la giornata.Ospiti speciali saranno gli ex componenti del Ccrs: il Centro Culturale Ricreativo Sportivo, negli anni '70 era una parte del comitato del quartiere Villaggio del Sole, la cui sede era proprio via Val d'Aupa 2, che ci racconteranno una parte della loro storia e come si lega anni dopo alla nostra e a tutte le organizzazioni che frequentano questa ex scuola». Questo all’annuncio apparso sulla pagina Facebook dell’associazione udinese. A chiudere la giornata di festa ci sarà una ‘tagliatellata’ di Ospiti in Arrivo (è consigliabile la prenotazione all’indirizzo e-mail info@casaupa.org).

Per Enrico Carne sarà l’opportunità di creare nuove figure prendendo spunto dai simboli di odio impressi sui muri di Cas’Aupa: svastiche e croci celtiche.