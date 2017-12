Criminalità in Friuli: calano i furti, crescono le frodi informatiche

UDINE – È positivo il bilancio del 2017 presentato dal Comandante provinciale dei carabinieri di Udine, il colonnello Marco Zearo che, in occasione di una conferenza stampa svoltasi il 28 dicembre, ha precisato come non ci siano state particolari variazioni «rispetto allo scorso anno». Significativi i numeri che riguardano l’attività di contrasto svolta dall’Arma, in aumento. «Mi preme sottolineare – ha spiegato Zearo - che prima dell’attività di contrasto c’è quella di prevenzione, nel 2017, in aumento sul territorio». Sono state mediamente 83 le pattuglie (nel centro urbano) e le perlustrazioni (in un più ampio raggio) effettuate, per un totale di 30.548. I controlli ammontano dunque a 65.951. 76.050 sono state invece le persone identificate, 59.815 i mezzi controllati. Dati che ricalcano «quello che è stato l’impegno profuso sul territorio». Un’attività costante e impegnativa, ma che, come ha precisato il colonnello «la provincia merita. Si tratta infatti di una zona dal doppio confine, quello austriaco e quello sloveno, e attraversata da due grosse arterie autostradali», tutti elementi che facilitano gli spostamenti, anche della criminalità proveniente dall’estero.

Furti

Entrando nello specifico i dati mostrano come «i reati con maggiore incidenza sul totale siano senza dubbio quelli contro il patrimonio. Quindi i furti»: in lieve calo rispetto al 2016 quelli consumati, e in crescita quelli scoperti (354 lo scorso anno, 369, nel 2017). «Un reato che registra una flessione costante, già da 4, 5 anni. Ciò ci fa piacere, perché dimostra che l’attività che è stata fatta, ma che soprattutto deve fare da sprone per poter continuare a prevenire il fenomeno». Si tratta principalmente di «furti in abitazione o all’interno di esercizi commerciali, ma anche colpi messi a segno su autoveicoli in sosta. Spesse volte le auto vengono lasciate aperte magari con all’interno dei beni di valore». In aumento anche le rapine. Non quelle compiute all’interno di istituti postali o bancari, «ma le ‘rapine improprie’, ovvero i furti effettuati usando una forma di violenza sulla persona al fine di impossessarsi della refurtiva», per esempio, una spinta che fa cadere la persona derubata.

Frodi informatiche

Diversi i numeri per le frodi informatiche, che come ha confermato il colonnello, rappresentano «un dato in costante ascesa». Questo è dovuto principalmente alla tipologia di acquisti (elettronica, telefonia, e in generale beni che non sono di prima necessità) che vengono fatti su «siti non protetti, che non danno una precisa indicazione di dove siano ubicati i server, spesso fuori dal territorio nazionale. Ma anche quelli effettuati su portali di compravendita fra privati». Per questo Zearo avvisa: «Mai fidarsi di prezzi eccessivamente bassi rispetto all’andamento del mercato». Una raccomandazione che durante l’anno i militari dell’Arma hanno fatto in occasione di 87 conferenze che si sono svolte nelle sale consigliari dei Comuni della provincia e che hanno coinvolto 4785 cittadini. Altrettanti (86) gli incontri che invece i carabinieri hanno fatto con gli studenti (6955 quelli coinvolti) negli istituti (medie e superiori) della provincia, cui si integrano altre attività di ‘Cultura della legalità’.

Stupefacenti

Aumentano in provincia di Udine anche i reati in materia di stupefacenti, dai 79 del 2016, si è passati ai 117 del 2017, di pari passo, però, anche i reati scoperti, da 75 a 104.

Le novità del 2017

L’anno che si sta per concludere è stato anche ricco di novità per l’Arma: dall’attivazione del Nue, numero unico di emergenza (che ha avuto «un impatto positivo»), all’ingresso del Corpo dei Forestali, passando per l’intitolazione di due Caserme, quella di Aiello e di Udine, fino «all’importante istituzione delle aliquote di intervento anti terrorismo che sono visibili nel centro cittadino, ma anche in occasioni in cui c’è un richiamo non indifferente di persone. Quindi un’attività che viene svolta con una vigilanza dinamica al fine di prevenire eventuali attacchi».