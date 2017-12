Tragedia in Carnia: lo trovano in casa privo di vita

CARNIA - Era solo in casa, non ce la faceva più. Imbracciato il fucile ha deciso di farla finita. Vinto dalla depressione, se l’è rivolto alla testa e ha premuto il grilletto. La tragedia è avvenuta in un piccolo paese della Carnia. Vittima del male di vivere, come anticipa Il Gazzettino, un pensionato di 85 anni. L'uomo è morto sul colpo. Il suo corpo esanime è stato trovato nella mattinata del 28 dicembre. Per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Il personale medico giunto sul posto ha potuto solo decretarne la morte.

Sono attivi alcuni numeri verdi a cui chiunque può rivolgersi per avere supporto e aiuto psicologico:

Telefono Amico 199.284.284

Progetto InOltre 800.334.343

De Leo Fund 800.168.768