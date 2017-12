Carta di identità elettronica: in meno di un mese oltre 100 rilasci

CIVIDALE DEL FRIULI – Dal 4 dicembre scorso, data di attivazione del servizio, l’ufficio Anagrafe del Comune di Cividale ha già prodotto un centinaio di carte d’identità elettroniche, documento che sostituisce quelle cartacee.



Chi può richiederla

La Carta di identità elettronica ha le dimensioni di una carta di credito e può essere richiesta dalle persone residenti nel Comune di Cividale del Friuli esclusivamente nei seguenti casi: alla naturale scadenza della precedente carta di identità a partire dal 180° giorno antecedente la scadenza del documento; in caso di smarrimento o furto di carta d'identità in corso di validità. Per ottenere il duplicato è necessario presentarsi allo sportello muniti della denuncia all'autorità di Pubblica Sicurezza e di altro documento di identità in corso di validità (passaporto, patente di guida) e in caso di deterioramento del precedente documento. Con decorrenza 1 dicembre 2017, per uniformità gestionale, sia l’emissione delle Cie che le pratiche di iscrizione anagrafica e di cambio indirizzo nel Comune, avvengono esclusivamente su prenotazione obbligatoria. Tale metodologia consente agli utenti di recarsi allo sportello alla data e ora definita, senza dover perdere tempo attendendo il proprio turno in coda, aspetto questo apprezzato da molti utenti.



Il commento dell’assessore Zappulla

Angela Zappulla, assessore ai Servizi Demografici, evidenzia «l’opportunità di attivarsi per tempo per il rinnovo del documento; tale adempimento può essere infatti effettuato già a partire da sei mesi prima della scadenza della carta di identità». La nuova Cie, essendo prodotta dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e recapitata con lettera raccomandata al domicilio del cittadino (come già avviene per la Tessera Sanitaria/Codice Fiscale e per la Patente di guida), richiede 6 giorni lavorativi per la sua consegna, tempistica questa che bisogna tenere in considerazione. Inoltre la Cie sarà rilasciata anche in caso di furto o deterioramento della carta di identità cartacea.

I costi

La nuova carta, grazie a un intervento mitigativo disposto dall’amministrazione comunale, costa complessivamente 22 euro, così determinati: 16,79 quale corrispettivo che il Comune deve versare allo Stato per le spese di gestione, 4,95 euro quale diritto fisso per il rilascio della carta di identità, 0,26 per diritti di segreteria.