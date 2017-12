‘Il ragazzo invisibile’: al Visionario proiezione speciale 

UDINE – Il conto alla rovescia è finito! Dopo tre anni sapremo finalmente come continua la saga di Michele Silenzi. L’attesissimo sequel ‘Il ragazzo invisibile – Seconda generazione’ arriverà ufficialmente in sala il 4 gennaio, ma il pubblico del Visionario potrà vederlo venerdì 29 dicembre, alle 17.30 (dopo l’anteprima nazionale a Trieste). A presentarlo al pubblico udinese saranno il regista premio Oscar Gabriele Salvatores e il giovane protagonista Ludovico Girardello. La prevendita dei biglietti è attiva on-line e presso la cassa del cinema Visionario.

Effetti speciali sorprendenti e personaggi indimenticabili

Il ragazzo invisibile, la ragazza incendiaria, il colosso, il malvagio telepatico, la telecinetica, la donna elastica… Effetti speciali sorprendenti e personaggi indimenticabili sono l’ingrediente segreto per questa mega produzione italiana che irrompe nell’universo dei film sui supereroi. Accanto a Ludovico, nel film, troviamo la giovane attrice francese Galatea Bellugi (nel ruolo della sorella gemella), Ksenia Rappoport e Valeria Golino, che interpretano le due mamme, naturale ed adottiva, del supereroe. Il ragazzo invisibile – Seconda generazione è stato girato quasi interamente a Trieste (11 settimane di ripresa su 12 totali) nell’estate del 2016, prodotto ancora una volta da Indigo Film con Rai Cinema ed in collaborazione con FVG Film Commission. Una Trieste che Salvatores stesso nel primo episodio definì «vero e proprio personaggio aggiunto, eterna adolescente», e che in questo secondo capitolo vedremo «cresciuta»: meno eterea, meno innocente, con atmosfere e location più dark e inquietanti.

