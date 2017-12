I New York Ska Jazz Ensemble per l’ultimo appuntamento con ‘Dissonanze Plus’

UDINE – Il loro è un progetto creativo dallo stile unico. Un insieme di musicisti eterogenei che non perde occasione per tornare a esibirsi dal vivo, attività che negli anni non sembra stancarli, al contrario, i loro show sono da sempre una vera garanzia. Per capire le potenzialità di questo insieme di musicisti, basterebbe dire che i suoi componenti provengono da band come Toaster, Scofflaws e Skatalites. Stiamo parlando dei New York Ska Jazz Ensemble. Saranno loro a chiudere ‘Dissonanze Plus’, la rassegna musicale organizzata dal Circolo Cas’Aupa. Una serata strepitosa in programma per il 29 dicembre, alle 22 (biglietti disponibili in cassa e su Mailticket), al padiglione 9 dell’Ente Fiera di Torreano di Martignacco.

New York Ska Jazz Ensemble

Multiculturali, aperti, con un sound che spazia dallo ska al reggae, dalla dance hall al rocksteady, la New York Ska Jazz Ensemble è da sempre la colonna sonora ideale per una serata di festa e allegria. Ritmi incalzanti a cui è difficile sottrarsi, sanno contagiare il pubblico con la loro incredibile energia e ogni volta soddisfano le aspettative, portando sui palchi di tutto il mondo show fenomenali. Nati a New York, come side project dei The Toasters dai quali ereditano il frontman e sassofonista Fred ‘Rocksteady’ Reiter, sono una di quelle geniali e instancabili formazioni che vanno sempre oltre gli schemi, e che non bisogna perdere l’occasione di vedere dal vivo. La loro esibizione sarà quindi la ‘ciliegina sulla torta’ di un’edizione (con la direzione artistica di Jacopo di Gaspero) che ha stupito pubblico, ancora una volta: tutto ha preso il via con i ‘Digitron Soundsystem’, poi gli ‘Amari’, quindi i ‘Radio Zastava’ e i ‘Gazebo Penguins’. ‘Dissonanze Plus’ può contare sulla partnership di Css, Associazione Cassonetto, Associazione Live Act (Scimmia Nuda), Music Team, Hotel San Giorgio, Osteria il Canarino, e sul contributo di Regione Fvg, Fondazione Friuli e Comune di Udine. Non mancano, inoltre, le collaborazioni con altre realtà cittadine e non come vicino/lontano, Pride Fvg, Ableton, Cooperativa PuntoZero e Associazione modo.

Informazioni

Per tutti gli approfondimenti del caso è possibile visitare il sito dissonanze.org, dare un’occhiata ai profili Facebook (dissonanze.udine o casaupa), Instagram (#dissonanze) o mandare un’e-mail all’indirizzo info@casaupa.org.