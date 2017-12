Carnia: vinti un milione di euro al Superenalotto

OVARO - La dea bendata ha baciato Ovaro, di nuovo. Solo 9 mesi fa alla ricevitoria e tabaccheria Busolini, in via Caduti 2 Maggio, aveva brindato per la maxi vincita di un milione e 400mila euro.

Oggi c’è un altro motivo per festeggiare: con l’estrazione del 23 dicembre un’estrazione legata al Superenalotto Superstar della serie 220 "Nababbi a Natale» - come anticipa Il Gazzettino, è stato aggiudicato un altro milione di euro. Ora, come di consueto è ‘caccia’ al fortunato o alla fortunata. Resta il fatto che viste le festività e i turisti, potrebbe trattarsi di qualcuno proveniente da un altro comune o da fuori regione.