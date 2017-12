Gli eventi in programma venerdì 29 dicembre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 29 dicembre, a Udine e provincia, eccoli.

‘Il ragazzo invisibile’: al Visionario

L’attesissimo sequel ‘Il ragazzo invisibile – Seconda generazione’ arriverà ufficialmente in sala il 4 gennaio, ma il pubblico del Visionario potrà vederlo venerdì 29 dicembre, alle 17.30 (dopo l’anteprima nazionale a Trieste). Tutti i dettagli, qui.

New York Ska Jazz Ensemble

Saranno i New York Ska Jazz Ensemble a chiudere ‘Dissonanze Plus’, la rassegna musicale organizzata dal Circolo Cas’Aupa. Una serata strepitosa in programma per il 29 dicembre, alle 22 (biglietti disponibili in cassa e su Mailticket), al padiglione 9 dell’Ente Fiera di Torreano di Martignacco. Tutti i dettagli, qui.

‘Lo stivale sul collo’

Il 29 dicembre, alle 20.30, alla Galleria d’arte moderna ‘E. De Cecilia’ di Treppo Carnico, andrà in scena ’Lo stivale sul collo’, un monologo di Marianna Fernetich su un testo composto da Carlo Tolazzi. Si parlerà di occupazione austroungarica in Carnia, di quel periodo che da Caporetto alla Vittoria vide le popolazioni del Friuli montano subire l'invasione nemica con tutti i disagi e le prepotenze che un'occupazione determina.

Nei Suoni dei Luoghi

Sarà la Chiesa dei SS. Apostoli Pietro e Paolo di Tarvisio a ospitare venerdì 29 dicembre, alle 20.45, l'ultimo appuntamento di questa ricca stagione del Festival musicale Nei Suoni dei Luoghi, organizzato dall'Associazione Progetto Musica con il contributo della Regione Fvg, la sponsorizzazione delle BCC del Fvg, il sostegno della Fondazione CRTrieste, della Fondazione Friuli e dei Comuni partecipanti. Info Associazione Progetto Musica: www.neisuonideiluoghi.it - T. 0432 532330 – info@associazioneprogettomusica.org

Rudy Fantin Trio

Venerdì 29 dicembre, al Visionario, arà la volta del Rudy Fantin Trio (Nevio Zaninotto, Rudy Fantin e Luca Colussi) in un progetto dedicato alla musica del grande jazzista Thelonious Sphere Monk. Info, qui.

‘Ecce Dominus Veniet’

Venerdì 29 dicembre a Villorba di Basiliano, alle 20.45, alla chiesa di San Tommaso, andrà in scena ‘Ecce Dominus Veniet’. Maggiori info, qui.

Il Piccolo Festival dell'Animazione

Venerdì 29 dicembre al Visionario di Udine, oltre al funambolico Aperitoon con Emiliano Fasano, verranno attribuiti i premi ai vincitori de Il Piccolo Festival dell'Animazione. Maggiori info, qui.

Palmanova: le gallerie di Contromina 'si rifanno il look'

Venerdì 29 dicembre, alle 11, verranno infatti inaugurati i lavori appena realizzati. I dettagli, qui.