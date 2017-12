Doppio incidente in città: 4 persone soccorse dal 118

UDINE – Doppio incidente nella giornata di giovedì 28 dicembre. Quattro persone sono rimaste ferite e sono state costrette a ricorrere alle cure del 118.

Un primo sinistro si è verificato poco dopo le 12 in viale Trieste: due auto, una Fiat Punto guidata da una 55enne di Udine e una Seat Alhambra condotta da una 42enne di Udine si sono tamponate mentre procedevano in direzione stazione ferroviaria. Entrambe le donne sono rimaste ferite e sono state soccorse dal 118. Dei rilievi si è occupata la Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale.

Il secondo incidente è avvenuto alle 13.30 in piazza Patriarcato, davanti alla sede del museo Diocesano. Una Fiat 500 con a bordo un 19enne di Manzano che proveniva da piazza Prima Maggio, nel tentativo di immettersi in via Treppo, si è scontrato con una Skoda guidata da una 38enne di Udine proveniente da viale Ungheria. A causare il ‘botto’ potrebbe essere stata una mancata precedenza, ma saranno gli agenti della Polizia locale intervenuti sul posto a stabilirlo con certezza. Anche in questo caso entrambi gli automobilisti sono rimasti feriti e sono stati soccorso dalle ambulanze del 118.