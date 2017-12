Che tempo farà sabato 30 dicembre? Ve lo dice l'Osmer Fvg

FVG - La depressione presente sull'Adriatico si è allontanata, venerdì 29 dicembre, verso sud-est. Sabato 30 arriverà un moderato fronte caldo da nord-ovest, seguito all'afflusso di aria più mite in quota che favorirà, domenica 31 dicembre, l'inversione termica.

Secondo le previsioni dell'Osmer Fvg, nella giornata del 30 dicembre, avremo cielo in prevalenza nuvoloso con gelate notturne sui monti e in pianura. Saranno probabili deboli nevicate su tutta la zona montana e non si esclude qualche debole precipitazione locale anche su pianura e costa. Possibile formazione di ghiaccio al suolo.