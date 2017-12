Truffa on line: paga 200 euro per 4 cerchioni senza mai riceverli

SAN PIETRO AL NATISONE – Ha acquistato on line 4 cerchioni per la sua auto, pagando 200 euro ma senza ricevere alcun oggetto. La ‘vittima’ dell’ennesima truffa è un 41enne delle Valli del Natisone, che si è rivolto ai carabinieri della stazione di San Pietro al Natisone denunciando l’accaduto.

Sono così iniziate le indagini che hanno portato alla denuncia in stato di libertà per l’ipotesi di reato di truffa di due persone residenti nella provincia di Catania, un 25enne e una 19enne.

I due hanno messo on line l’annuncio di vendita, promettendo l’invio dei cerchioni all’acquirente una volta pagata la merce. Spedizione che, come già detto, non è mai avvenuta.