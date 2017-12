Europarlamentare per un giorno lavora come autotrasportatore

FVG - L'eurodeputata si occupa a Bruxelles di Trasporti e dunque, per capire criticità e necessità della categoria giovedì mattina alle 8 è salita a bordo di un gigantesco tir Volvo FH13 a Carpacco ed è giunta a Mansué. Qui ha sganciato il tendone assistendo alle operazioni del muletto che scaricava i pannelli trasportati, e poi è risalita in cabina ed è tornata indietro per incontrare operatori del settore.

Decine di chilometri passati tra strade statali, provinciali e autostrada oltre che lezioni sul funzionamento di cuccetta ricetrasmittente CB, tachigrafo digitale, cucina interna. Una «esperienza preziosa» ha detto Isabella De Monte (Pd), che farà pesare quando in commissione Trasporti, a gennaio, inizierà la revisione del Pacchetto stradale della Commissione Ue.



Cosa occorre: «Più aree di sosta in autostrada, digitalizzazione dei documenti e possibilità per l'autotrasportatore di non separarsi dal mezzo per riposare. Da gennaio a giugno proverò a emendare il testo con impegno massimo», ha concluso.