Il traffico in autostrada: le previsioni dal 1 al 7 gennaio 2018

FVG - Fine d’anno con traffico scorrevole sulla rete autostradale di Autovie Venete, secondo le previsioni della Concessionaria, che per i prossimi giorni segnala flussi nella norma.

Lunedì 1 gennaio

Nella prima giornata del nuovo anno, festiva, i mezzi pesanti non potranno circolare dalle 9 alle 22.

Venerdì 5 gennaio

Per venerdì 5 gennaio, il traffico sarà sostenuto sulla A4, in entrambe le direzioni con possibili rallentamenti in corrispondenza dello svincolo di San Donà di Piave in mattinata, a causa del forte afflusso di veicoli che diretti all’outlet per i saldi invernali.

Epifania

Giornata a notevole intensità di traffico anche sabato 6 gennaio con flussi intensi in A4 in direzione Venezia sia in mattinata, che nel pomeriggio (con possibili code o rallentamenti in entrata alla barriera di Trieste – Lisert). Elevato anche i transiti attesi lungo la A23: chi proviene da Tarvisio ed è diretto a Palmanova troverà traffico soprattutto durante le ore pomeridiane. Lo stop dei mezzi pesanti sarà in vigore dalle 9 alle 22.

7, 8 e 9 gennaio

Il rientro dalle vacanze si concentrerà domenica 7 gennaio con flussi sostenuti lungo la A4, in direzione Venezia che diventeranno ancora più intensi durante il pomeriggio. Divieto di transito per i mezzi pesanti dalle 9 alle 22. E proprio due giornate consecutive di stop al transito dei mezzi pesanti comporteranno un accumulo di veicoli nelle giornate di lunedì 8 e martedì 9 gennaio sia lungo la A4 (direzione Venezia) sia in A23 (direzione Palmanova) con possibili code e rallentamenti.