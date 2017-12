Gli eventi in programma sabato 30 dicembre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 30 dicembre, a Udine e provincia, eccoli.

Ciaspolata notturna ai Laghi di Fusine

Nella conca del Mangart il 30 dicembre (ritrovo alle 19, alle capanna Edelweiss, al lago inferiore di Fusine) è in programma una ciaspolata lungo l’anello dei due laghetti alpini in notturna con la luna quasi piena che si specchia nel cielo stellato capovolto. Tutte le info, qui.

Civici musei di Udine: continua il ricco programma di mostre temporanee

Riflettori puntati sui Civici Musei di Udine che anche nella fine del 2017 e poi a gennaio con il ricco programma di mostre temporanee da visitare, che spazia dalla grande fotografia all’illustrazione, dall’archeologia all’arte moderna, per arrivare all’arte della scrittura. Tutti i dettagli, qui.

Almost Happy

Continua la musica live al bar del Visionario, eccezionalmente riaperto in occasione delle feste: a salire sul palco sabato 30 dicembre alle ore 20.30 gli Almost Happy (Alessandro Gropplero, Alan Malusà Magno, Alberto Pezzetta, Geremy Serravalle, Daniele Gigante e Alan Vian) per una serata all'insegna dell’allegria, con il meglio, ma anche il peggio degli anni ’80. Per maggiori informazioni consultare il sito www.visionario.movie e la pagina Facebook.

Grande concerto di fine anno con la Mitteleuropa Orchestra

La magia delle feste e l’armonia della musica classica, aperta a tutti, con questo spirito si rinnova sabato 30 dicembre per il secondo anno, l’appuntamento con il grande concerto di fine anno con la Mitteleuropa Orchestra, diretta nell’occasione dal Maestro Nicola Valentini. Al primo piano dell’ Outlet Zone del centro commerciale, alle 21, le note del Walzer si diffonderanno per regalare al pubblico di Città Fiera un grande concerto di musica classica. Un evento pensato per dare l’opportunità a tutti di ascoltare gratuitamente uno spettacolo che di norma si svolge all’interno dei teatri, un’occasione per conoscere e assaporare il grande valore culturale che la musica classica porta con sé. Il pubblico potrà riservare il suo posto a sedere attraverso il sito di Città Fiera.

Maravee Mind

Mostra personale dell'artista altoatesino Willy Verginer che incarna la tensione fra Ragione e Passione nella relazione fra l'amore per la natura e una progettualità certosina, finalizzata allo sviluppo di gruppi scultorei lignei capaci di comunicare il forte messaggio della sua dedizione alla relazione uomo/mondo. Dalla scelta del materiale naturale utilizzato, allo sviluppo di tematiche ambientali, le opere mettono in scena una progettualità concettuale ma capace di azionare nello spettatore il tasto del coinvolgimento emozionale. Per Maravee Mind Verginer mette in scena un'umanità ‘a testa alta’, che troneggia argentea su barili riciclati, che in essi si distende per cercare pulizia del mondo o, ancora, che svetta sul riciclo colorandosi di verde clorofilla per scambiare la propria epidermide con il fogliame e il tronco degli alberi. La mostra sarà aperta dal 2 dicembre 2017 al 28 gennaio 2018 col seguente orario: 10-12.30 e 14.30-18 chiuso lunedì.

‘Un sorriso lungo 150 anni’: presepe Scuola Santa Maria degli Angeli

La cerimonia è inserita nelle iniziative per celebrare i 150 anni della scuola delle Suore Francescane Missionarie del Sacro Cuore. Proprio per questa ragione il tema ci quest’anno, grazie anche alla concomitante ricorrenza dei 150 anni della scuola, è ‘ un sorriso lungo 150 anni’. I visitatori saranno accompagnati nella visita dai sorrisi di qualche centinaia di bambini, di ogni paese e di tempi diversi. Un modo per ricordare anche l’azione educativa delle Suore Francescane Missionarie del Sacro Cuore, che dopo aver fondato nel 1867 a Gemona del Friuli la loro prima scuola, hanno continuato ad aprire scuole in quattro continenti, riuscendo a portare sorrisi anche in zone critiche come il Bronx, i paesi indiani flagellati dallo Tsunami, nella repubblica Centrafricana ed in Cameroun.Perché la Pace, la serenità, l’accoglienza, il sorriso devono essere un bene di tutti e per tutti. Progetto presepio 2017 è visitabile dal 25 novembre al 21 dicembre e dal 6 al 31 gennaio nei locali della scuola ‘santa Maria degli Angeli. Aperture straordinarie: 17, 25, 26, 31 dicembre e 6,7, 14 gennaio , dalle 16 alle 18 Ingresso gratuito Per informazioni telefonare allo 0432 981502

L’Icona russa e la Nuova Arte’: a Palmanova in mostra l’arte russa

Dal 19 dicembre al 4 febbraio 2018, alla Polveriera Napoleonica di Contrada Garzoni a Palmanova, apre infatti la mostra dedicata a ‘L’Icona Russa e la Nuova Arte’. Tutte le info, qui.

Concerto a Gemona

Sabato 30 dicembre, alle 20.30, nella Chiesa Parrocchiale di Campolessi di Gemona, appuntamento con il gruppo da camera dell’orchestra giovanile Filarmonici Friulani che presenterà un interessante e ricco programma dedicato a Mozart e Beethoven.