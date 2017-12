Gli eventi in programma domenica 31 dicembre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 31 dicembre, a Udine e provincia (e non solo), eccoli.

Non solo i quattro capoluoghi di provincia si apprestano a salutare il nuovo anno. Saranno infatti molte le manifestazioni a portare musica e divertimento per tutti nei cuori di città piccole e grandi. Ecco qui dove.

Fiaccolata di fine anno a Forni di Sopra

Suggestivi giochi di luce per festeggiare l'arrivo dell'Anno Nuovo, alle piste da sci di fondovalle di Forni di Sopra, in Località Davost dalle 19, a cura della locale Scuola di Sci. Info, www.scuolascifornidisopra.it

Suggestivo antico rito proposto dai cantori Saurani

Dalle 18, a Sauris (località Lateis), sarà possibile seguire la stella illuminata e udire i canti augurali natalizi in tedesco antico, italiano e latino. Info, www.sauris.org

Marcia della Pace

Ritrovo alle 20.30 presso il Civico Museo Archeologico di Zuglio, alla salita per la Pieve di San Pietro, Santa Messa alle 23.30, a seguire scambio di auguri presso la Polse di Cougnes.

Fiaccolata di Fine Anno con i bambini

A Sella Nevea, ai Campi Sci - Tappeto, con partenza alle 18.30, è in programma la Fiaccolata di Fine Anno con i bambini.

Fiaccolata di fine anno a Valbruna

A Malborghetto-Valbruna, dalle 18, con partenza da Valbruna e arrivo al prato antistante l'alimentari Fiorini, è in programma la Fiaccolata di fine anno.

Dj set in pieno stile cine panettone

Domenica 31 dicembre il bar del Visionario, in via Asquini 33, dalle 22, ha in programma un dj set in pieno stile cine panettone di Dj Cic.1 e Funky Giallo: gli sgargianti anni ‘80 con i loro tormentoni, i party sfrenati a ritmo di Italo dance, la Fiat Ritmo e i Paninari … tutto rigorosamente mixato in vinile. Per maggiori informazioni consultare il sito www.visionario.movie e la pagina Facebook.

Concerto al Teatro Nuovo Giovanni da Udine

Un turbinio di vivaci e leggeri ritmi di danza fra valzer, polke e arie d’operetta, la più spumeggiante delle orchestre e la splendida voce del soprano Hila Fahima: c’è davvero tutto ciò che serve per accogliere il pubblico nelle scintillanti atmosfere della Vienna imperiale e salutare con i più festosi auguri l’arrivo del 2018! Ritorna il 31 dicembre alle 18 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, per l’irrinunciabile concerto di fine anno, la strepitosa, effervescente, trascinante Strauss Festival Orchestra di Vienna, protagonista di una tradizione musicale gioiosa e spensierata che non ha eguali al mondo.

Civici musei di Udine: continua il ricco programma di mostre temporanee

Riflettori puntati sui Civici Musei di Udine che anche nella fine del 2017 e poi a gennaio con il ricco programma di mostre temporanee da visitare, che spazia dalla grande fotografia all’illustrazione, dall’archeologia all’arte moderna, per arrivare all’arte della scrittura. Tutti i dettagli, qui.

Al Cormor arriva la ‘La marcia di San Silvestro’

L’Associazione ArteSport organizza, nella mattinata del 31 dicembre, la prima edizione della marcia non competitiva di San Silvestro. Tutti i dettagli, qui.