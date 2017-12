Al Cormor arriva la ‘La marcia di San Silvestro’

UDINE - L’Associazione ArteSport organizza, nella mattinata del 31 dicembre, la prima edizione della marcia non competitiva di San Silvestro. Appuntamento al parco del Cormor, a Udine (iscrizioni dalle 8, partenza alle 9 e alle 10). In quell’occasione verranno raccolti i fondi per l'Ail. Si tratta di un’iniziativa a scopo benefico e rappresenta una delle pochissime manifestazioni podistiche realizzate in Italia in tale data, proprio per questo gli organizzatori vorrebbero che diventasse una classica da ripetersi in futuro per poter unire sport, benessere e convivialità.

Info: Anna Chiarandini, Presidente associazione ArteSport, 333.5691103