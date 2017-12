Due spettacoli con i clown, la Befana e gli Exes al Città Fiera

MARTIGNACCO - Si rinnova l’appuntamento con gli eventi gratuiti che anticipano i tanto attesi saldi invernali. Il via venerdì 5 gennaio: protagonista a Show Rondò dalle 15 la Befana che incontrerà tutti i bimbi e premierà con un utile dono i piccoli che hanno imbucato la letterina durante il periodo Natalizio.

A intrattenere i più piccoli ci saranno anche due spettacoli con i clown

Per gli amanti della musica, nel nuovo quartiere dello shopping dalle 18.30 protagonista ‘Max Panico - 360° Voice & Guitar’, leader della band friulana Exes.



La Befana nel pomeriggio

Altra giornata densa di appuntamenti sabato 6 gennaio con l’intrattenimento della Befana nel pomeriggio insieme al mago Gasp. Nelle gallerie un caricaturista realizzerà dei simpatici ritratti. Evento centrale della giornata la finale del contest musicale targato Città Fiera «Sing In Time», realizzato con la collaborazione di Groove Factory: oltre 70 gli aspiranti cantanti al contest iniziato a dicembre, 8 i finalisti che cercheranno di aggiudicarsi una delle due borse di studio da 750 euro l’una, l’evento è in agenda alle 18. A chiudere le giornate di eventi lo spettacolo di ginnastica ritmica dell’ASU a partire dalle 16.30 a Show Rondò.



Non solo eventi naturalmente

Shopping in totale relax per tutti i genitori grazie al Baby Parking gratuito realizzato in collaborazione con Youngo già a partire da martedì 2 dicembre e per tutta la settimana.