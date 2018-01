Nuovo progetto cinematografico in regione: si cercano comparse

SAURIS - Pilgrim Film sta lavorando a un nuovo progetto: si tratta di un film di prossima realizzazione intitolato (provvisoriamente) ‘Paradise’, per la regia di Davide Del Degan, autore del documentario ‘L'ultima spiaggia’ presentato al Festival di Cannes nel 2016. Le riprese saranno realizzate a Sauris e dintorni nel mese di febbraio e di marzo 2018. Proprio per questa pellicola è in programma un casting per le comparse a Sauris di Sotto, il prossimo venerdì 12 gennaio, dalle 12 alle 17, al locale Teatro (accanto la discoteca Kuursal); coordinate Gps, 46.466238, 12.709746) Per questo film la produzione è alla ricerca di uomini e donne dai 18 anni in su , ma anche bambini e bambine tra 6 e 13 anni . Ballerini, anche amatoriali dai tratti nordici (capelli e occhi chiari) possibilmente con basi di danza ‘schuhuplattler’. Non è richiesta alcuna esperienza nella recitazione. L’organizzazione precisa anche che al casting verranno realizzate delle fotografie.

Minorenni

I candidati minorenni dovranno essere accompagnati da un tutore legale e dovranno portare una fotocopia documento d'identità, del codice fiscale, sia del minore che del tutore.

Maggiorenni

Anche i candidati maggiorenni che si presenteranno, dovranno portare i seguenti una fotocopia del documento d'identità e del codice fiscale . Informazioni: 3462389516 | 3499225360 | galaxiafilm.casting@gmail.com | Facebook |