La Befana vola al Mulino di Adegliacco

ADEGLIACCO - Immagina di passare il pomeriggio della Befana in un antico mulino: sabato 6 gennaio 2018 il Mulino di Adegliacco-Immaginario Didattico a Tavagnacco apre le sue porte con due speciali attività in contemporanea, che mettono d’accordo grandi e piccini: una visita guidata per tutti e un fantasioso laboratorio per bambini a tema Befana.

Visita guidata

Alle 15 il pubblico di ogni età potrà partecipare a una visita guidata, esplorando l’antico mulino e addentrandosi nella storia e nella tradizione del territorio. Si potrà così scoprire la storia e il funzionamento di una struttura molto suggestiva, che conserva ancora le macine e i macchinari originali utilizzati per trasformare i cereali in farina. Il costo è di 4 euro a partecipante (gratuito per bambini sotto i 6 anni). Per partecipare è consigliata l’iscrizione, tramite form online sul sito www.immaginarioscientifico.it

Laboratorio ludo-didattico

Sempre alle 15, i bambini da 5 a 10 anni sono invitati a partecipare al coinvolgente laboratorio ludo-didattico ‘Lancia Befane’. Archiviata la vecchia scopa, la Befana cerca modi alternativi di volare, sfruttando le leggi della fisica: toccherà ai bambini aiutarla, realizzando con le proprie mani creativi prototipi, in grado di sfidare la forza di gravità! Il costo è di €7,00 a bambino. Le iscrizioni si effettuano tramite form online sul sito www.immaginarioscientifico.it Dal 2012 il Mulino, di proprietà del Comune di Tavagnacco, è gestito dall’Immaginario Scientifico che nella struttura restaurata dell’antico complesso ha realizzato il Dida Centre Immaginario Didattico, un centro la cui funzione primaria è quella di offrire servizi al pubblico scolastico, con attività di didattica informale dedicate agli studenti di ogni ordine e grado. Non mancano anche attività per il pubblico, come le visite guidate, le ‘Notti Immaginarie’ e le allegre feste di compleanno al Mulino.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.immaginarioscientifico.it, dove è anche possibile anche iscriversi alla newsletter, oppure sulla pagina Facebook dell'Immaginario Scientifico.