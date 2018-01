Iacchetti e Cristicchi di scena a Lignano

LIGNANO – Il 2018 del circuito Ert inizierà con una bella sorpresa. L’anno nuovo, infatti, sancirà l’entrata di un nuovo Teatro nella famiglia Ert. La 22a stagione teatrale del circuito regionale sarà quella di Lignano Sabbiadoro, ospitata al Cinecity, grazie alla collaborazione con l’amministrazione comunale della città costiera. Quattro saranno gli appuntamenti del 2018 e avranno per protagonisti Enzo Iacchetti, Daniela Mazzucato, Simone Cristicchi e il trio del Teatro Incerto: Fabiano Fantini, Claudio Moretti ed Elvio Scruzzi.

Giovedì 18 gennaio

Il taglio del nastro avverrà giovedì 18 gennaio con Libera nos Domine, il nuovissimo spettacolo di Enzo Iacchetti. Il popolare Enzino arriverà a Lignano in una veste nuova per chi lo conosce solamente grazie alla sua carriera televisiva. Libera nos Domine sarà una serata di Teatro Canzone in stile gaberiano, in cui i brani di Jannacci, Guccini, Faletti, Gaber e dello stesso Iacchetti saranno inframmezzati da riflessioni su amore, amicizia, religione, progresso.

Venerdì 9 febbraio

Sarà la volta della soprano Daniela Mazzucato, apprezzata artista del teatro musicale italiano, che in Venezia è una donna impagina un programma sulla propria città attraverso la musica vocale di Rossini, Faurè e Hahn.

Venerdì 16 marzo

Uno degli artisti più amati dal pubblico regionale sarà al Cinecity venerdì 16 marzo. Simone Cristicchi – vincitore per due stagioni consecutive del premio del pubblico del circuito ERT - porterà a Lignano Mio nonno è morto in guerra, 14 piccole storie di eroi che hanno attraversato la seconda guerra mondiale.

Venerdì 13 aprile

La chiusura della stagione, venerdì 13 aprile, sarà affidata a Fabiano Fantini, Claudio Moretti ed Elvio Scruzzi interpreti di Blanc, adattamento in lingua friulana di una delle pièce contemporanee maggiormente rappresentate in Europa, Art della francese Yasmina Reza.

Informazioni

Gli spettacoli avranno inizio alle 20.45, mentre la campagna abbonamenti si terrà fino al 10 gennaio presso il Cinecity: mercoledì dalle 19.30 alle 20.30; sabato dalle 18.30 alle 20.30. Inoltre, in orario di apertura del cinema: mercoledì e sabato dalle 20.30 alle 22.00, domenica dalle 15.30 alle 19.30. Info al numero 334 1058083 (Cinecity) o chiamando l’Ufficio Cultura del Comune (0431 409160).