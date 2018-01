MARTIGNACCO - Grande attesa per la finale del contest ‘Sing In Time…è il tuo momento’, organizzato da Città Fiera in collaborazione con The Groove Factory e Udinese Tv, dedicato a tutti i nuovi talenti canori con età compresa tra i 10 e i 30 anni. Dopo i live dei 35 candidati davanti a una giuria popolare su un vero set televisivo, gli organizzatori sono al lavoro per decretare quali saranno i cantanti che parteciperanno alla finale del 6 Gennaio 2018 a Città Fiera. Il valore del voto della giuria tecnica è il 50% del totale, a questo sarà aggiunto il voto della giuria online del 30% e quello della giuria popolare live con il 20%. Gli 8 finalisti verranno giudicati esclusivamente dalla giuria tecnica formata da 3 esperti del settore: il cantautore Bungaro, il promoter Umberto Labozzetta e la speaker radiofonica Linda Fiore.

Musica

‘Sing In Time…è il tuo momento, ha come obiettivo la ricerca di nuovi talenti nel campo della musica e i tre giurati decreteranno i vincitori di due categorie: cantanti singoli con canzone cover oppure cantanti singoli con canzone inedita. Ai vincitori di entrambe le categorie sarà assegnata una borsa di studio del valore di 750 Euro da utilizzare per la formazione della propria attività artistica.

Info e regolamento: www.cittafiera.it