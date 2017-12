Incendio semidistrugge un capannone nella zona industriale di Pavia di Udine

UDINE – Potrebbe avere origini dolose l’incendio che venerdì sera ha quasi distrutto un capannone nella zona industriale di Pavia di Udine, quello che ospita la Gz, realtà specializzata nella trasformazione di metalli. L'allarme è scattato poco prima delle 22, quando alcuni automobilisti di passaggio hanno notato le fiamme.

Sul posto, a Lauzacco, si sono portate quattro squadre dei Vigili del Fuoco di Udine e due di Codroipo, che hanno dovuto fronteggiare un doppio incendio. Le fiamme, infatti, sarebbero divampate quasi contemporaneamente dalla zona degli uffici e da un deposito. E proprio quest’ultimo dettaglio ha subito fatto pensare all’origine dolosa del rogo.

Nonostante l’intervento dei pompieri il capannone è andato semidistrutto, con i danni che sarebbero ingentissimi. Nella zona dell’incendio si sono portati anche i carabinieri, che hanno bloccato il traffico sulla strada che collega Udine a Palmanova durante le operazioni di spegnimento. Ora ci sarà la fase delle verifiche per stabilire le cause del rogo e per individuare, nel caso in cui il dolo fosse confermato, i responsabili. Il capannone è stato posto sotto sequestro.