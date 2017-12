Auto e bici si scontrano in viale Vat: ferito un 61enne

UDINE – Due incidenti nell’arco di venti minuti hanno movimentato la serata di venerdì 29 dicembre in città. Due le persone rimaste ferite, che sono state trasportate al Pronto Soccorso per accertamenti.

Alle 20.10, in viale Vat, all’intersezione con via Monte Festa. A scontrarsi sono stati una Opel Zafira condotta da una 61enne di Udine e una bicicletta con in sella un 43enne, anche lui residente in città. Come prevedibile, ad avere la peggio è stato il ciclista, finito a terra e soccorso da un’ambulanza del 118.

Poco dopo, alle 20.30, un Fiat Doblò è finito contro un palo della pubblica illuminazione, danneggiandolo. Il conducente è stato soccorso dal personale del 118 e portato in ospedale. Sul posto, oltre alla Polizia locale, sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il personale dell’Amga per la messa in sicurezza del palo della luce.