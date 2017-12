Capodanno, Serracchiani: «Nel 2018 cresca fiducia ritrovata»

FVG - «Formulo l'auspicio di giorni sereni, da vivere in famiglia, con i propri cari, per quanto rimane delle feste e poi per tutto il 2018. Serenità, normalità e una fiducia che si alimenta: credo che siano queste le cose che ci attendiamo per l'anno che verrà e che io auguro a ognuno dal profondo del cuore». Sono le parole della presidente della Regione, Debora Serracchiani, rivolte ai cittadini del Friuli Venezia Giulia.



«Grazie a quanto siamo riusciti a fare tutti assieme in questi anni, il 2017 ci ha permesso di recuperare la fiducia che ci è mancata per troppo tempo. L'augurio - ha concluso Serracchiani - è che questo spiraglio aperto diventi sempre più ampio per un anno nuovo all'altezza delle nostre aspettative».