Che tempo farà domenica 31 dicembre? Ve lo dice l'Osmer Fvg

FVG - L'Osmer Fvg, per l'ultimo giorno del 2017, prevede, di primo mattino sereno o poco nuvoloso con inversione termica nelle valli e gelate, probabili anche in pianura.



In giornata aumento della nuvolosità dalla costa alle Prealpi, specie sulla fascia orientale, dove in serata non si escludono qualche debole pioggia e foschie. Il primo gennaio le condizioni meteo non saranno buone.