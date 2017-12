Lutto nella chiesa friulana: morto don Giuseppe Cargnello

OVARO – Lutto nella chiesa friulana. E’ morto don Giuseppe Cargnello, sacerdote in servizio nella comunità di Ovaro. Il corpo del prete 77enne è stato trovato senza vita nella canonica di Liariis da un fedele. La scoperta è avvenuto sabato 30 dicembre e purtroppo nonostante l’intervento dei sanitari del 118, per lui non c’è stato nulla da fare.

Il pastore, originario di Remanzacco, gestiva la parrocchia di Santa Maria di Gorto dal 1972 e era uno dei protagonisti della ‘lotta’ di Glesie Furlane per il riconoscimento di Roma della celebrazione in marilenghe. Si occupava anche di canti patriarchini aquileiesi, che studiava e raccoglieva.

Grazie alla sua ‘battaglia’ per poter celebrare la Santa Messa in lingua friulana, è stato tra i protagonisti dell’ultimo docu-film del registra Massimo Garlatti Costa, Missus, presentato poco più di un mese fa a Udine.