Incidente in città: due persone finiscono in ospedale

UDINE – Due persone sono rimaste ferite in seguito a un incidente verificatosi sabato sera poco prima delle 23 all’intersezione tra le vie Marco Volpe e Castellana.

Un 76enne di Udine alla guida di una Toyota Rav4, per cause ancora in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale, giunto all’incrocio tra via Marco Volpe e via Castellana si è scontrato con una Daewoo Matiz condotta da un 46enne di Carlino.

L’impatto è stato piuttosto violento e a restare feriti sono stati il 46enne della Daewoo e il 38enne che gli sedeva accanto, entrambi trasportati con un’ambulanza del 118 in ospedale. Rilievi, come detto, della Polizia locale.