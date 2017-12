Diario Fvg: ecco i 10 articoli più letti nel 2017

FVG – Ultimo giorno dell’anno, tempo di bilanci anche per il Diario Fvg. Un anno intenso e particolarmente impegnativo, con gli sforzi della redazione per tentare di tenervi sempre aggiornati, che sono stati ripagati da un incremento costante di lettori e di sostenitori sui social network. Come da tradizione, l’ultimo giorno dell’anno è il momento per stilare una ‘classifica’ con gli articoli più letti nell’arco del 2017. Come vedrete, al primo posto, c'è una sorpresa: niente cronaca o ‘storie’, ma un pezzo che dimostra come i lettori del Diario Fvg (nelle sue edizioni di Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste) siano molto interessati alla promozione del proprio territorio e al mondo della cucina.

- Lo scettro di ‘articolo più letto’ del 2017 spetta ad Alessandro Borghese e alla sua trasmissione tv ‘4 ristoranti’, che ha fatto tappa tra le province di Udine e Gorizia. Il diario Fvg vi ha raccontato in anteprima e in esclusiva quali locali si sono affrontati nel fortunato format tv condotto da Borghese e qual è stato il tema della puntata (LEGGI L'ARTICOLO) - A seguire c’è la cronaca nera, quella che non si vorrebbe mai raccontare. Una doppia tragedia causata dal male di vivere (LEGGI L'ARTICOLO) - A interessare sempre moltissimo i nostri lettori, sono le immagini ‘in presa diretta’ del maltempo. In questo caso si tratta delle foto della tromba d'aria che ha colpito il Friuli all’inizio di agosto (LEGGI L'ARTICOLO) - Questo articolo è stato pubblicato a dicembre ma ha già ottenuto molti clic, a dimostrazione che i trasporti e i viaggi sono argomenti sempre molto graditi. L’articolo racconta del collegamento in alta velocità tra Venezia e Vienna con l'indicazione delle fermate del Fvg. (LEGGI L'ARTICOLO) - È piaciuto anche il nostro Pesce d’Aprile, con la notizia del ‘love parking’ in via della Faula. In tanti ancora rimpiangono il fatto che si sia trattato solo di uno scherzo…(LEGGI L'ARTICOLO) - L’arrivo della neve fa sempre notizia! Soprattutto quando i fiocchi bianchi sono annunciati in città! (LEGGI L'ARTICOLO) - Ancora un pezzo su una trasmissione tv che sceglie il Friuli appare tra gli articoli più cliccati del 2017. Questa volta il protagonista è un imprenditore locale, Pierluigi Zamò, ospite di ‘Boss in incognito’ (LEGGI L'ARTICOLO) - Spazio alla cronaca con il ritrovamento del corpo di Gil Nuzzo, il 40enne di Talmassons inghiottito dalle acque in piena del torrente Cormor (LEGGI L'ARTICOLO) Una bufala su un presunto allarme terrirismo nei centri commerciali del Fvg occupa la nona piazza tra le notizie più lette (LEGGI L'ARTICOLO) Anche la morte inaspettata dell’artista Luciano Lunazzi è stata tra gli articoli più letti del 2017 (LEGGI L'ARTICOLO)