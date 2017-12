Che tempo farà lunedì 1 gennaio dicembre? Ve lo dice l'Osmer Fvg

FVG - Per il primo giorno del 2018, l'Osmer Fvg prevede cielo coperto con precipitazioni, a partire dalla mattinata, in genere moderate sulle zone occidentali, più continue e abbondanti su quelle orientali, anche intense a sud-est.



Quota neve in genere sui 700-800 metri, ma sulle Alpi Giulie fino a 500 metri circa. Sulla costa dal pomeriggio soffierà Bora sostenuta e fredda. In serata le precipitazioni si attenueranno a partire dalla Carnia e da ovest. Possibilità di ghiaccio al suolo sui monti.