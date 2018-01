Ladri in azione la notte di Capodanno: spariscono oro e salami

RIVE D'ARCANO – Ormai i furti di generi alimentari sono sempre più frequenti anche in Friuli Venezia Giulia. Gli ultimi episodi della serie hanno interessato due abitazioni di Rive d’Arcano e Coseano. A darne notizia è l’edizione on line de Il Gazzettino.

Nel primo caso, a Rive D’Arcano, approfittando dell’assenza dei proprietari impegnati nel veglione di Capodanno, i ladri hanno portato via sette salami e le calze della Befane già comprate per i bimbi della famiglia. Sono spariti anche oggetti in oro.

L’altro colpo è stato messo a segno in una villetta di Coseano, sempre la notte di San Silvestro: in questo caso i ladri sono riusciti a mettere le mani su oggetti preziosi per un valore di circa 8 mila euro. Entrambi i furti sono stati denunciati ai carabinieri, che indagano per rintracciare i responsabili.