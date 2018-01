Tamponamento sulla A23: ferite due persone

GEMONA – Non sono mancati gli incidenti stradali nella notte tra San Silvestro e Capodanno. Fortunatamente ci sono stati soli feriti lievi, con l’intervento dei soccorritori che non è mancato nemmeno in questa notte di festa.

Il sinistro più grave si è verificato poco prima delle 5 di lunedì mattina sull’autostrada A23, nel tratto tra Gemona e Udine, all’altezza dell’area di parcheggio Cormor, in direzione Sud. Si è trattato di un tamponamento tra un'Opel Zafira e una Volkswagen. Sul posto Vigili del Fuoco, Polizia stradale e personale del 118, che dopo aver operato sul posto, ha trasportato in ospedale i conducenti delle due vetture, due cittadini stranieri. In un primo momento si era ipotizzato potesse trattarsi di un incidente frontale.

INCIDENTE A SPESSA - Un altro incidente si è verificato verso le 4 di lunedì mattina a Spessa, sulla provinciale 48. Un’auto è finita nel fosso, pare in maniera autonoma. Anche in questo caso sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il 118. Ferite lievi per il conducente. Dei rilievi si sono occupati i Carabinieri.