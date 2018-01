Soccorso alpino: firmata la convenzione triennale con la Regione Fvg

TRIESTE - È stata firmata la convenzione tra la Regione e il corpo nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico. Il documento, che regolamenta per i prossimi tre anni tutte le attività previste dalla legge regionale 24/2017, inerente alle disposizioni per la valorizzazione e il potenziamento del Soccorso alpino regionale, è stato sottoscritto dal direttore generale dell'ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi, Massimo Romano, e dal presidente regionale del Soccorso alpino e speleologico, Vladimiro Todesco.

Rispetto al passato, la convenzione contempla tutte le attività svolte per conto della Protezione civile e di due direzioni centrali della Regione (Salute e Risorse agricole, forestali ed ittiche) in tema di ricerca e soccorso, recupero e trasporto degli infortunati, delle persone in pericolo e di quelle a rischio della vita, oltre che il recupero di escursionisti caduti in ambiente montano, ipogeo o comunque impervio. Il coordinamento integrato dei compiti e delle funzioni attribuite al Soccorso alpino regionale è affidato dalla Regione al Comitato regionale dell'emergenza-urgenza, opportunamente integrato con le altre componenti regionali interessate.

Oltre ai tradizionali compiti del Soccorso alpino, la convenzione specifica anche le attività di formazione e partecipazione alle esercitazioni a favore di tutto il personale dipendente e dei volontari impegnati nelle attività di protezione civile e soccorso sanitario.