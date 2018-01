UDINE - Vandali in azione nel parcheggio Magrini il giorno di Capodanno. L'allarme è scattato alle 5.17 per un presunto incendio nella struttura interrata di via Magrini.

Sul posto si è portata una pattuglia dell'Italpol che è arrivata due minuti dopo l'allarme, alle 5.19. La guardia si è subito accorta che nel parcheggio non c'era alcun principio di incendio ma che il pulsante per dare l'allarme al piano 'meno tre' era stato manomesso e danneggiato. Non solo, al piano 'meno 2' era stata aperta una manichetta dell'acqua con il rischio di allagare una parte della struttura.



L'allagamento è stato evitato dalla guardia dell'Italpol che non ha riscontrato altri danni. Ora le telecamere di sorveglianza potrebbero aiutare a identificare questi vandali che si sono divertiti, il primo giorno del 2018, a creare scompiglio nel parcheggio Magrini.