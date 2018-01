Luigi Di Maio in Friuli Venezia Giulia il 3 e 4 gennaio

FVG - Arriva nel Friuli Venezia Giulia il Rally di Luigi Di Maio. Il 3 e 4 gennaio 2018 il candidato premier del MoVimento 5 Stelle incontrerà cittadini, imprese innovative e associazioni di categoria.

Mercoledì 3 gennaio alle 19 all'auditorium Comelli, in via Sabbadini 31, a Udine, Di Maio parteciperà all'incontro dedicato al commercio, organizzato dal gruppo del M5S in Consiglio regionale. All'evento interverranno i consiglieri del M5S Fvg e i rappresentanti di Confcommercio, Confesercenti e degli Ambulanti.

Nell'arco delle due giornate ci saranno molti incontri con imprese artigiane, associazioni di categoria, aziende agricole e Di Maio incontrerà a Trieste anche i vertici dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale.